Sergipe vai construir presídio semiaberto a pedido da Seccional da OAB

O governador de Sergipe, Jackson Barreto, assinou nesta quarta-feira (17) ordem de serviço para a construção de unidade prisional em regime semiaberto em Areia Branca. Com a construção da nova unidade, um investimento de R$ 36.275.568,51, Sergipe voltará a ter uma unidade de custódia no regime semiaberto.

Presente à cerimonia, o presidente da OAB Sergipe, Henri Clay Andrade destacou a importância do ato. “O governo cumpriu o que foi acordado com a Ordem dos Advogados do Brasil. Não poderíamos avançar com o Estado sem um regime semiaberto”, afirmou.

A solenidade contou ainda com a presença do presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Cezário Siqueira, entre outros representantes do TJ/SE, assim como do procurador Eduardo Barreto D'Ávila, representando o Ministério Público Estadual (MPE/SE), da defensora chefe substituta da Defensoria Pública da União (DPU), Patrícia Vieira de Melo, e do deputado estadual e vice-presidente da Alese, Garibalde Mendonça, que representou o Poder Legislativo de Sergipe.