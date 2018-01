Padilha curte tweet a favor de Lula e depois justifica: "Foi minha filha"

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, publicou em sua conta no Twitter uma explicação sobre o fato de ter curtido um post do teólogo Leonardo Boff a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Não curti nenhum Twitter de Leonardo Boff hoje à tarde.Tenho uma filha de 3 aninhos que mexeu no meu celular.Foi um acidente que já corrigi.", escreveu na noite de domingo (14).

Padilha diz que não curtiu publicação de Leonardo Boff

Na publicação de Boff, o teólogo afirmava que nãi havia nenhuma escritura que mostrava que Lula era dono do triplex.