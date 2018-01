Lula divulgará carta ao povo brasileiro, diz Gleisi Hoffman

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preparando uma nova "Carta ao Povo Brasileiro" para tentar acalmar o mercado financeiro com sua candidatura, informou a presidente nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffman.

De acordo com a entrevista de Gleisi à agência "Bloomberg" divulgada nesta terça-feira (16), a intenção do documento é apresentar o modelo de desenvolvimento econômico para o país caso Lula volte à Presidência. "É uma carta sobre política econômica e sobre economia, sobre as ideias de Lula para o Brasil", afirmou Gleisi, que defende que uma vitória de Lula nas urnas neste ano não oferece risco à estabilidade do país.

"Lula pode ser considerado qualquer coisa, menos um radical. Todos ganharam no governo Lula, inclusive o setor financeiro", acrescentou a presidente do PT.

O texto será lançado em meio às comemorações do aniversário de 37 anos do partido, na segunda quinzena de fevereiro. A primeira carta desse tipo foi lançada pelo PT no pleito de 2002 para firmar ao mercado o compromisso de Lula de governar com responsabilidade fiscal. "Em 2002, Lula não era conhecido e as pessoas tinham medo.

Agora, será uma carta feita por quem cumpre as regras", diz a senadora, que garante que o documento já está sendo redigido pelo ex-chefe de Estado e sua equipe. Além disso, se eleito, Lula convocará imediatamente uma assembleia constituinte para, entre outros temas, fazer uma reforma política. A reforma da Previdência seria focada no setor público.

Na entrevista, Gleisi também confirma que o lançamento da candidatura do petista ocorrerá em 25 de janeiro, um dia depois de seu julgamento por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.