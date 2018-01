Temer recebe diretor-geral da Polícia Federal para tratar de segurança

O presidente Michel Temer recebeu, na manhã desta segunda-feira (15), no Palácio do Planalto, com o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segóvia, para tratar de questões de segurança. O subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha, também participou do encontro, que foi registrado na agenda do presidente após atualização.

Nesta segunda-feira, Temer também recebeu o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sergio Etchegoyen.

A semana de trabalho do presidente começou ainda no domingo (14), quando ele esteve com ministros no Palácio da Alvorada para tratar do cenário econômico. Antes da reunião, Temer e os ministros fizeram uma caminhada de pouco mais de 1 quilômetro entre os palácios do Jaburu, onde Temer mora com sua família, e o Palácio da Alvorada.