Carmen Lúcia convida presidente da OAB-SE para audiência no STF

O presidente da OAB de Sergipe, Henri Clay Andrade, recebeu nesta segunda-feira (15) telefonema da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Carmen Lúcia, para comunicar a sua rápida visita a Sergipe na manhã desta terça-feira (16), onde fará uma reunião administrativa no Tribunal de Justiça, restrita aos Desembargadores e Juízes para tratar do sistema prisional. Durante a passagem por Sergipe, a ministra também fará uma breve visita ao Hospital de Custódia.

Durante a conversa por telefone, Carmen Lúcia convidou Henri Clay Andrade para uma audiência em seu gabinete no STF para ouvir e dialogar com maior atenção e profundidade sobre o sistema prisional em Sergipe.

A presidente Carmen Lúcia confirmou o recebimento do expediente enviado pela OAB/SE a respeito da gravidade do COPEMCAN e disse ter ciência dos problemas ali existentes, tendo em vista já haver um relatório do CNJ sobre aquele presídio, desde a gestão do então ministro Joaquim Barbosa. Reconheceu na iniciativa da OAB/SE uma contribuição valiosa e que durante a reunião de trabalho dará ênfase às discussões sobre os elementos estatísticos e medidas racionais capazes de solucionar o problema do COPEMCAN.