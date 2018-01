Serviço de alerta para desastres naturais passa a funcionar em mais três estados

A população dos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul passam a receber, nesta segunda-feira (15), avisos por SMS em caso de desastres naturais. O serviço tem como objetivo orientar quanto aos procedimentos a serem adotados diante do risco de inundações, alagamentos, temporais ou deslizamentos de terra, entre outras ocorrências.

A mensagem de cadastro começa a ser enviada a partir do dia 15 de janeiro, para todos os telefones celulares ativos nos três estados. O morador que, eventualmente, não receber o SMS, pode ele mesmo enviar o número de seu CEP para o telefone 40199, por mensagem gratuita, e solicitar sua adesão. Para quem receber o SMS, basta responder a mensagem com o número de CEP. Após o cadastro, o celular já estará apto para receber alertas da Defesa Civil. A qualquer momento, se o usuário desejar, também é possível cancelar o serviço por mensagem de texto.

Os alertas serão produzidos e enviados pelo Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), em parceria com os órgãos de Defesa Civil de estados e municípios, assim que forem identificadas situações de riscos que possam acarretar em desastres naturais.

Até março, o serviço que é gratuito estará disponível em todos os estados e o Distrito Federal, coordenado pelo Ministério da Integração Nacional em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e operadoras de telefonia móvel. Essa é a quarta fase de implantação do serviço, que já está em pleno funcionamento nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul.