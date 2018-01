Temer vai a São Paulo para consultas médicas

O presidente Michel Temer embarcou no início da tarde desta quinta-feira (11) para São Paulo, onde deve passar por consultas com um cardiologista e um urologista no Hospital Sírio-Libanês para acompanhar a evolução de sua recuperação. Temer passou por intervenções cirúrgicas nos últimos meses.

Em outubro, o presidente fez um primeiro procedimento para desobstrução da uretra. No mês seguinte, passou por uma angioplastia em três artérias coronárias e implantou stents. Em dezembro, foi submetido a uma cirurgia para desobstruir a uretra.

Durante o período de fim de ano, o presidente da República desacelerou as atividades e descansou.

Agora, há a expectativa de que ele viaje a Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial no fim do mês.

Antes de viajar para São Paulo, Temer recebeu no Palácio do Planalto a Advogada-Geral da União, Grace Mendonça, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen.