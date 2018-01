Temer chega a hospital em SP para consultas médicas

O presidente Michel Temer chegou ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na tarde desta quinta-feira (11) para a realização de consultas médicas. O avião presidencial pousou no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, às 14h46. Logo em seguida, o chefe de Estado embarcou em um helicóptero em direção ao centro médico, onde chegou às 15h01.

De acordo com o Palácio do Planalto, Temer fará consultas de "retorno" para uma avaliação dos procedimentos urológicos e cardíacos realizados nos últimos meses. O presidente será atendido pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pelo urologista Miguel Srougi. A previsão é que ele retorne para Brasília amanhã (12).

Em outubro, Temer fez um primeiro procedimento para desobstrução da uretra. No mês seguinte, passou por uma angioplastia em três artérias coronárias e implantou stents. Em dezembro, foi submetido a uma cirurgia para desobstruir a uretra.

Antes de viajar para São Paulo, Temer recebeu no Palácio do Planalto a Advogada-Geral da União, Grace Mendonça, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen.