Justiça determina prisão preventiva de causador do acidente na Imigrantes

Em audiência de custódia, no final da manhã de hoje (10), a Justiça transformou a prisão em flagrante em preventiva do administrador de empresas André Micheletti, de 50 anos, motorista da Mercedez Benz que provocou o acidente que deixou dois mortos e sete feridos, na noite de terça-feira (9), na Rodovia dos Imigrantes, altura do km 30, sentido São Paulo, em São Bernardo do Campo.

Na decisão judicial também foi determinado a remoção do administrador do 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do mesmo município. Ele foi preso por volta das 20h50, logo após bater na Ecosport, ocupada por oito pessoas, das quais duas mulheres morreram e sete ficaram feridas, entre elas quatro crianças.

Tanto o condutor da Mercedes Benz quanto da Ecosport, André Gonçalves, de 39 anos, estavam com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. Gonçalves sofreu fratura da coluna e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas de SBC.

Testemunhas relataram à Polícia Civil que a Mercedes estava em alta velocidade. O condutor foi submetido a teste de bafômetro sendo afastada, no entanto, a possibilidade de embriaguez ao volante. Ele foi autuado por homídio qualificado, além dos crimes de lesão corporal por dirigir sem habilitação.

Logo após a batida, a Ecosport pegou fogo e muitos motoristas que passavam pelo local pararam para ajudar, emprestando os seus extintores para combater o incêndio e auxiliar no resgate às vítimas. No acidente morreram a feirante Juliana do Carmo Gamarra, de 40 anos, e Vitória Alves Furnalleto, de 21 anos. Essa última chegou a ser socorrida, mas após passar por exames morreu ao sofrer uma parada cardíaca.

Entre os sete feridos estavam quatro crianças com idades entre um e cinco anos. Todos foram atendidos, inicialmente, no Hospital e Pronto Socorro da rede municipal de São Bernardo do Campo.

Segundo a prefeitura, a criança de um ano teve problema pulmonar e foi transferida para o Hospital Mário Covas, em Santo André; um menino de três fraturou o fêmur e foi transferido para o Hospital Estadual Serraria, em Diadema; uma menina de cinco anos foi transferida para um hospital da rede conveniada São Cristóvão e um menino de um ano com sangramento no fígado foi levado para o Hospital São Paulo. Além delas e do motorista, ficou com ferimentos leves Wesley Júnior Gomes Bispo, de 21 anos, já liberado.