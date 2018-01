Apesar de embargo judicial, Cristiane Brasil já aparece como ministra em site do governo

Apesar da suspensão pela Justiça Federal do Rio de Janeiro da posse e nomeação da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ), em cerimônia que está marcada para esta terça-feira (9), no Palácio do Planalto, a capa do site do Ministério do Trabalho já mostra a parlamentar como a nova ministra da pasta.

A Advocacia-Geral da União (AGU) esperar derrubar a decisão liminar ainda nesta terça-feira (9) e, para isso, entrou com recurso no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), com sede no Rio de Janeiro.

Nesta segunda-feira (8), o juiz Leonardo da Costa Couceiro, titular em exercício da 4ª Vara Federal de Niterói, no Rio de Janeiro, concedeu liminar suspendendo a eficácia do decreto que nomeou a deputada. A decisão impede a posse de Cristiane. O juiz destacou ter verificado “flagrante desrespeito à Constituição Federal no que se refere à moralidade administrativa”, quando se pretende nomear para o cargo de ministro do Trabalho “pessoa que já teria sido condenada em reclamações trabalhistas”.