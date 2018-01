Quatro pessoas morrem em chacina em São Paulo

Quatro pessoas morreram em Pirituba, na zona norte de São Paulo, em três ataques ocorridos por volta das 3h30 da madrugada de domingo (7). Além dos mortos, duas pessoas ficaram feridas.

As informações foram confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), que não forneceu informações sobre como o crime ocorreu ou se há suspeitos. O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios Múltiplos.

Segundo a secretaria, três pessoas foram baleadas no ataque ocorrido na rua Duarte Moreira. Duas delas eram jovens e foram encontradas por policiais já sem vida no local do crime: Mateus da Silva Rocha, 18 anos, e Bryan Dantas de Carvalho, 16. Já Luis Vágner Gonçalves de Oliveira, 18 anos, chegou a ser levado ao Hospital da Vila Penteado, mas não resistiu.

Um quarto homem, ainda não identificado, foi baleado na rua Brasilina Vieira Simões. Ele foi socorrido, mas morreu.

Os dois feridos, de 46 e 48 anos de idade e de identidades não reveladas, foram baleados na rua Santo Antonio dos Coqueiros. Eles estão no Pronto Socorro de Pirituba e na Santa Casa de Misericórdia. O estado de saúde não foi informado. Os locais dos crimes foram periciados e exames necroscópicos foram solicitados, informou a secretaria.