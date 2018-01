Maia diz que Meirelles deveria apresentar agenda pós-reforma da Previdência

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), comentou em entrevista ao programa Canal Livre, da TV Bandeirantes, sobre a Reforma da Previdência. Para ele, o ministro da Fazenda e possível presidenciável, Henrique Meirelles (PSD), deveria apresentar uma agenda para o momento posterior a uma aprovação do projeto do governo Temer. O mercado esperava que o projeto fosse aprovado ainda no ano passado, preocupado com o foco dos políticos nas eleições gerais deste ano.

"Na minha opinião, a agenda do ministro Meirelles, e não estou aqui querendo criticar, ela comete [um erro], do meu ponto de vista, e já disse a alguns assessores dele. Ela vai só na primeira parte do processo. A sociedade quer saber como você faz a segunda", opinou o deputado na entrevista.

"Todos nós que temos essa agenda [da reforma da Previdência] como prioritária temos que falar da segunda parte da agenda. Senão fica muito árida. Fica só a parte que, em tese, vai tirar alguma coisa de alguém. Que não é verdade, mas é o que se vende aí, pelos campos da esquerda", completou o presidente da Câmara.