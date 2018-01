O desfile dos descontentes chega ao Sambódromo

O enredo da Mangueira deste ano, "Com dinheiro ou sem dinheiro eu brinco", é um ponto fora da curva em sua história, diz o carnavalesco da escola de samba, Leandro Vieira. Ele frisa que as escolas de samba, em geral, sempre foram adesistas, ou seja, fizeram discursos alinhados com o poder, mas 2018 vai marcar mais um capítulo de crítica contrária ao poder nesta história, como registrado em alguns poucos momentos, nos anos 1980 e 1990, por exemplo. A resposta agora, ele diz, é ao conservadorismo como plano de poder e de vida.

“O país sempre foi conservador, mas estamos em um momento em que o conservadorismo virou um plano de poder, de governo, e de cidade”, critica o carnavalesco.

Leandro explica que o enredo da Mangueira nasce em um momento em que a política de Crivella aponta para uma tentativa "de diminuir a importância de manifestações afro-brasileiras". "E uma das vertentes das atividades de matriz africana que nos últimos 50 anos tem alcançado notoriedade internacional é o carnaval das escolas de samba. O enredo nasce deste momento. O corte de verba do Carnaval tem clara essa tentativa de esvaziamento, de domesticar as ruas, domesticar o carnaval, uma festa que é desde sempre espontânea.”

"Será um carnaval mais pleno de sentido do papel político do folião", diz carnavalesco da Mangueira

“O prefeito diz que reduz dinheiro do Carnaval para passar para educação saúde, e a gente vive a falência completa da sáude e da educação. Por isto faremos um desfile dos descontentes, um desfile afirmativo da cultura popular, do que somos, enquanto cultura indomesticável. De forma abusada, digo que [Crivella] ele dando ou não dinheiro, vai ter Carnaval, vai ter brincadeira”, declara o carnavalesco da Mangueira.

Os blocos de rua, inclusive, são “um ponto fundamental” na apresentação da escola deste ano, como um “tributo a espontaneidade das ruas”. Leandro destaca a criação do chamado ‘blocódromo’ como uma ameaça a esta espontaneidade.

“A imprensa tem transformado o pré-carnaval de 2018 numa visão tenebrosa do Carnaval deste ano. Acho que as pessoas não estão levando em conta a capacidade que o carioca e o brasileiro têm de se reinventar, a capacidade que o carioca tem de se recriar, eu estou apostando que 2018 é o ano da retomada do papel desse carnaval que é válvula, momento de exacerbar essa tristeza que tem rondado a cidade, de forma alegre, incontida. Será um carnaval mais pleno de sentido do papel político do folião. Vai ser muito importante brincar o carnaval, ir pra rua.”

“Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão?”

A escola Paraíso do Tuiuti é outra que vai levar uma manifestação política para o Sambódromo, com foco nas relações de trabalho estabelecidas no governo atual. Um dos setores do desfile fará uma referência direta à Reforma Trabalhista do governo de Michel Temer. A escola, contudo, frisa que tal representação no Carnaval “será feita de forma irreverente, e respeitosa”.

Uma das fantasias, chamada de Guerreiro da CLT, traz um trabalhador, já sobrecarregado com várias funções, tentando se proteger da exploração patronal. Em defesa, ele usa sua abatida carteira de trabalho, transformada em uma espécie de escudo no figurino. No seu segundo ano no Grupo Especial e a quarta a desfilar no domingo de carnaval, a escola batizou terá o enredo “Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão?”, do carnavalesco Jack Vasconcelos.

Trabalhador que tenta se proteger da exploração patronal é uma das fantasias da Paraíso do Tuiuti

O professor da Uerj Felipe Ferreira lembra que críticas políticos contundentes e direita não são novidade entre as escolas de samba, contudo, embora exista a diferença entre o enredo político de apoio ao poder e de crítica ao poder, os dois com espaço na história do carnaval das escolas se samba. A favor, por exemplo, Ferreira aponta as escolas da década de 1940, quando era comum enredos louvando Getúlio Vargas que ficaram famosos, como o da Mangueira sobre Getúlio, e os famosos dois enredos da Beija Flor em louvor aos governos militares.

Contra, por exemplo, temos a manifestação contra o Plano Cruzado, quando a Imperatriz terminou o desfile com uma enorme banana e a Mocidade com um enorme abacaxi, e os enredos críticos do carnavalesco da Caprichosos Luiz Fernando Reis, nos anos 1980.

“Este é um um ano que marca um momento importante dessa questão da crítica política no carnaval. Mas vale ressaltar realmente que o carnaval realmente sempre teve seu lado crítico, não é nenhuma novidade isso. Desde o tempo das grandes sociedades tinham o que era chamado carro de crítica, que sempre vinha com uma crítica ao imperador, por exemplo. O Pedro II foi muito criticado nesses carro, mas como era um monarca democrático apoiava isso, não passou pela cabeça dele censurar.

João Gustavo Melo acrescenta que a contestação carnavalesca está presente, por exemplo, no quadro de Pieter Brugel, "A Luta do Carnaval contra a Quaresma" (1559), que questionava a austeridade religiosa católica. “O Carnaval se fortalece e se reafirma sempre historicamente em momentos em que há personalidades ou elementos que representam ideias conservadoras ou baseadas em determinados dogmas religiosos, como estamos vendo hoje no país, em que política e religião estão se misturando de forma nefasta.”

“Não à toa, o Carnaval mete tanto medo nos detentores do poder. É, como disse Goethe, ‘o Carnaval é uma festa que o povo dá de presente a si mesmo’. E sendo assim, torna-se muitas vezes porta-voz de tensões latentes na sociedade.”

O pesquisador vê o Carnaval 2018 “como uma resposta à onda conservadora que se ergueu no país e no mundo”. “Por reunir milhares de pessoas em espaços públicos, como ruas, praças e avenidas, o Carnaval tem uma grande capacidade mobilizadora em torno da alegria e também, em certa medida, contra o poder institucionalizado.”

Confira as outras matérias da série:

>> Blocos desfilam em 2018 pelo direito à rua e contra a intolerância

>> Máscaras do Bolsonaro, Crivella e Kim Jong-un são apostas para Carnaval 2018