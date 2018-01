Alckmin precisa registrar 10% nas pesquisas até abril, diz PSDB

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) precisa de algo entre 10% e 15% de intenções de voto até abril para garantir sua campanha ao Palácio do Planalto. De acordo com a Folha de S. Paulo, esta é a avaliação de estrategistas tucanos e de figuras de partidos aliados ao governo de Michel Temer.

Se não conseguir, aumentam as chances de um representante do "novo", Luciano Huck. O apresentador anunciou publicamente a desistência de concorrer à presidência da República na eleição deste ano, mas, de acordo com a coluna Radar da revista Veja, admite em conversas particulares que ainda não descartou tal chance. Sua participação dependeria apenas do desempenho do nome de Geraldo Alckmin nas pesquisas.

>> Luciano Huck ainda não descartou hipótese de disputar 2018, diz revista