Ministro da Defesa descarta tropas nacionais em julgamento de Lula

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse nesta quinta-feira (4) que não vê necessidade para o envio de tropas do Exército e da Força Nacional para Porto Alegre (RS), no próximo dia 24, quando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) vai analisar a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo Jungmann, além de não haver necessidade de mais homens na capital gaúcha (o estado já possui 200 homens da Força Nacional desde agosto de 2016), a solicitação ao governo federal só pode ser realizada por governadores, e não por prefeitos.

O pedido, enviado pelo prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan (PSDB), foi encaminhado pela Presidência da República para os ministérios da Defesa e da Justiça.

Ministro descartou envio de tropas. Pedido de prefeito foi encaminhado à Defesa e à Justiça

Nesta quinta-feira (4), o prefeito de Porto Alegre divulgou pedido enviado ao presidente Michel Temer para envio das tropas para a cidade durante o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Marchezan justificou o pedido dizendo querer "proteger o cidadão e o patrimônio público". No documento ele reforça o pedido diante de "ameaça de ocupação de espaços públicos" e devido a uma suposta menção a "desobediência civil e luta" que teria sido divulgado por políticos.

A data do julgamento do TRF-4 está marcada para 24 de janeiro. Partidos políticos e movimentos sociais estão convocando manifestações durante o julgamento na cidade.

Caso o recurso da defesa do petista seja negado, ele ficará inelegível para uma possível candidatura nas eleições presidenciais de 2018.

Lula vai ao julgamento

Lula informou aos dirigentes do PT que vai ao TRF-4 para acompanhar o julgamento que pode torná-lo inelegível. Segundo informação publicada na quarta-feira (3) pelo jornal O Estado de S. Paulo, o partido dos Trabalhadores prepara um ato de recepção ao ex-presidente no mesmo dia, na volta a São Paulo. "O PT está organizando uma verdadeira jornada pela democracia e em defesa do ex-presidente Lula nos dias 23 e 24/1 em Porto Alegre", diz a página oficial do PT no Facebook.

Além disso, a Executiva Nacional do PT fará uma reunião ampliada para reafirmar a candidatura do ex-presidente, que atualmente lidera as pesquisas para as eleições de 2018.

Lula foi condenado, em primeira instância, a nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do tríplex do Guarujá (SP). Se a condenação for confirmada, o petista pode ser impedido de disputar a eleição presidencial. De acordo com a publicação, a assessoria do Instituto Lula não confirmou a informação. No entanto, a defesa do ex-presidente solicitou ao TRF-4 que ele seja ouvido durante o julgamento, mas o pedido ainda não foi apreciado pelos desembargadores.

Os advogados de defesa esperam que o pedido seja acatado. Caso contrário, Lula irá a capital gaúcha para participar das manifestações. O PT e lideranças têm compartilhado nas redes sociais o manifesto "Eleição Sem Lula é Fraude". Com versões em português, inglês, espanhol, francês e árabe, o documento já recebeu mais de 100 mil assinaturas.