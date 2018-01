Tempo abre no Sul do Brasil

As áreas de instabilidade que trouxeram chuva forte para o Sul do Brasil neste início de 2018, perderam força e se afastaram completamente da Região. Nesta quarta-feira (3), o sol volta a predominar sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná.

O dia ainda começou com muitas nuvens sobre algumas áreas, por conta do ar úmido, mas o sol vai aparecer forte. Hoje, todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o interior do Paraná ficam com o tempo firme. Apenas o leste paranaense, incluindo o litoral e a Grande Curitiba permanecem com o céu nublado e ainda há chance de chuvisco só no período da manhã.

Chama a atenção a queda rápida nos níveis de umidade relativa do ar pelo interior gaúcho e catarinense. Áreas próximas à fronteira com a Argentina poderão ter valores de umidade entre 30% e 20% nas horas mais quentes da tarde. Com o predomínio do sol, a tarde será quente na maior parte do Sul. Das capitais, somente Curitiba fica com uma temperatura mais baixa.

Volume de chuva em 24 horas

Os volumes de chuva foram mais elevados sobre o estado do Paraná nas últimas 24 horas. Icaraíma, no oeste do estado, foi a cidade com o maior volume de chuva. Foram acumulados 92 mm entre às 7 horas da terça-feira (2) e às 7 horas desta quarta-feira (3) pelos dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Choveu muito, pelo segundo dia consecutivo, em Cidade Gaúcha, no noroeste do estado com acumulado de 86 mm no mesmo período de 24 horas.