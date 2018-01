Temer chama Roberto Jefferson para negociar Ministério do Trabalho

O presidente Michel Temer convocou o presidente do PTB, Roberto Jefferson, para uma reunião na tarde desta quarta-feira (3). A pauta do encontro, no Palácio do Planalto, é a busca de um nome alternativo ao do deputado Pedro Fernandes (PTB-MA) para assumir o cargo de ministro do Trabalho.

Pedro Fernandes foi desconvidado para o comando da pasta nesta terça-feira (2), após um veto do ex-presidente José Sarney (PMDB), sob alegação de que o parlamentar é alinhado ao governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), inimigo político da família Sarney.

O mal-estar provocado por Sarney para governo, às vésperas da votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, acendeu a luz amarela no Planalto. O PTB é um dos partidos da base aliada com maior fidelidade nas votações de interesse do governo.

Com trânsito livre no Planalto, o líder do PTB na Câmara, deputado Jovair Arantes (GO), não foi convidado para a reunião. A interlocutores, Jovair chegou a afirmar que o governo não está em condições de vetar indicações de partidos importantes da base aliada. O deputado foi responsável pela indicação - avalizada por Temer - e pelo convite a Pedro Fernandes para o ministério.

Na semana passada, após Ronaldo Nogueira deixar o Ministério do Trabalho sob alegação de se dedicar à campanha de reeleição para a Câmara, Pedro Fernandes divulgou o convite e chegou a afirmar que a cerimônia de posse do cargo ocorreria nesta quinta-feira (4). Nesta terça-feira (2), porém, o ex-futuro ministro disse a situação causaria "embaraço" entre Temer e Sarney, o que justificou o recuo do governo.

