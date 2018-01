SP: Tarifa de ônibus, Metrô e CPTM será reajustada abaixo da inflação

O Governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo anunciam que a tarifa básica do transporte público coletivo por ônibus, trens e metrô passará dos atuais R$ 3,80 para R$ 4,00 a partir de domingo, 7 de janeiro. A alteração em 5,26% está abaixo da inflação acumulada desde o último reajuste, em janeiro de 2016. Nos últimos dois anos, o índice foi de 8,36%, de acordo com o IPC-Fipe.

Caso fosse aplicada toda a inflação do período, o transporte passaria a custar R$ 4,12 aos usuários.

A tarifa integrada dos ônibus municipais com os trens do Metrô e da CPTM, por sua vez, passará de R$ 6,80 para R$ 6,96.

O reajuste na tarifa dos transportes é necessário para adequar a receita ao custo dos sistemas. Durante o ano de 2017 a tarifa básica se manteve inalterada, graças a um esforço conjunto da Prefeitura e do Governo do Estado, para não impactar no orçamento dos cidadãos que dependem do transporte público.

Os passageiros que carregarem seus bilhetes até as 23h59 do dia 6 de janeiro poderão viajar com o valor da tarifa antiga, até o crédito se esgotar (máximo de R$ 300 por dia e R$ 350 acumulados no cartão).

Os detalhes constam em planilha tarifária entregue nesta quinta-feira, 28 de dezembro, à Câmara Municipal e que também será publicada no Diário Oficial.

Bilhetes Mensal e Diário

As modalidades temporais de crédito Mensal ou Diário também terão seus valores reajustados a partir do dia 7.

O Bilhete Mensal, somente ônibus ou somente trilhos, passa para R$ 194,30, enquanto o valor do Bilhete Mensal integrado entre ônibus e trens será de R$ 307,00.

Já o Bilhete Diário passa para R$ 15,30 somente ônibus ou R$ 20,50 integrado entre os modais.

Os passageiros que comprarem seus créditos temporais antes da data do reajuste também poderão continuar utilizando o bilhete normalmente com os valores atuais.

Confira abaixo como ficam as novas tarifas de transporte a partir de 7 de janeiro.

Tarifa do Metrô: de R$ 3,80 para R$ 4,00

Tarifa da CPTM: de R$ 3,80 para R$ 4,00

Tarifa dos ônibus municipais (SPTrans): de R$ 3,80 para R$ 4,00

Integração ônibus + trens (Metrô/CPTM): de R$ 6,80 para R$ 6,96

Bilhete Diário comum (24 horas): de R$ 15,00 para R$ 15,30

Bilhete Diário integrado (24 horas): de R$ 20,00 para R$ 20,50

Bilhete Mensal comum: de R$ 190,00 para R$ 194,30

Bilhete Mensal integrado: de R$ 300,00 para R$ 307,00