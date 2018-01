Mudanças no governo Temer dominam assuntos mais comentados do Twitter

As rápidas mudanças na composição do governo de Michel Temer nesta quarta-feira (3) tiveram forte repercussão nas redes sociais e entraram para os assuntos mais comentados do Twitter.

A confirmação do Palácio do Planalto de que a deputada Cristiane Brasil (PTB) será nomeada ministra do Trabalho foi o segundo assunto mais comentado no Twitter.

Já o pedido de demissão, também nesta quarta-feira (3), do ministro de Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira (PRB), ficou na oitava colocação da rede.

Nesta tarde, o nome de Cristiane Brasil surgiu como alternativa ao do deputado Pedro Fernandes (PTB), que foi aceitado por Temer na semana passada, mas acabou sendo vetado pelo ex-presidente José Sarney (PMDB) por estar alinhado ao governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB). A indicação de Brasil surgiu na reunião entre Temer e o pai da deputada e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson.

Deputada foi indicada pelo pai, Roberto Jefferson, para ser a nova ministra do Trabalho

