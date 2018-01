Ministro da Indústria e Comércio pede demissão

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira (PRB), entregou, na tarde desta quarta-feira (3), seu pedido de demissão ao governo.

Em carta entregue ao presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto, Pereira afirmou que sua saída da pasta tem como motivo questões pessoais e partidárias.

Pereira, que é presidente nacional do PRB, avalia a possibilidade de disputar uma vaga na Câmara nas eleições de outubro.

Em maio do ano passado, Marcos Pereira, já ministro do governo Temer, apareceu nas gravações realizadas pelo empresário Joesley Batista, da JBS. As gravações, que embasaram também denúncias contra o presidente da República, seriam um indício de acerto de pagamento de propina de R$ 6 milhões, segundo Joesley.