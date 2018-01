Lula diz ao PT que irá ao julgamento em Porto Alegre

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou aos dirigentes do PT que vai ao Tribunal Regional da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, no próximo dia 24 de janeiro, para acompanhar o julgamento que pode torná-lo inelegível.

Segundo informação publicada nesta quarta-feira (3) pelo jornal "O Estado de São Paulo", o partido dos Trabalhadores prepara um ato de recepção ao ex-presidente no mesmo dia, na volta a São Paulo. "O PT está organizando uma verdadeira jornada pela democracia e em defesa do ex-presidente Lula nos dias 23 e 24/1 em Porto Alegre", diz a página oficial do PT no Facebook.

Além disso, a Executiva Nacional do PT fará uma reunião ampliada para reafirmar a candidatura do ex-presidente, que atualmente lidera as pesquisas para as eleições de 2018.

Lula foi condenado, em primeira instância, a nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do tríplex do Guarujá (SP). Se a condenação for confirmada, o petista pode ser impedido de disputar a eleição presidencial. De acordo com a publicação, a assessoria do Instituto Lula não confirmou a informação. No entanto, a defesa do ex-presidente solicitou ao TRF-4 que ele seja ouvido durante o julgamento, mas o pedido ainda não foi apreciado pelos desembargadores.

Os advogados de defesa esperam que o pedido seja acatado. Caso contrário, Lula irá a capital gaúcha para participar das manifestações. O PT e lideranças têm compartilhado nas redes sociais o manifesto "Eleição Sem Lula é Fraude". Com versões em português, inglês, espanhol, francês e árabe, o documento já recebeu mais de 100 mil assinaturas.