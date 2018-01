Sarney veta nome de novo ministro do Trabalho e Temer acata

O ex-presidente José Sarney (PMDB) vetou o nome do deputado Pedro Fernandes (PTB-MA) para o comando do Ministério do Trabalho. O presidente Michel Temer aceitou a decisão de Sarney e busca, agora, um novo nome para assumir a pasta, que foi deixada por Ronaldo Nogueira na última quarta-feira (27).

Nos bastidores, Sarney está negando a ingerência na nomeação.

Segundo o próprio Fernandes, a nomeação criaria um "embaraço" entre o Palácio do Planalto e Sarney, que é um dos nomes mais influentes no Maranhão, estado que o parlamentar do PTB representa no Congresso Nacional. Fernandes é mais alinhado ao governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).

Na semana passada, após Ronaldo Nogueira anunciar sua demissão, Pedro Fernandes (PTB-MA) divulgou o convite por parte do líder do PTB, deputado Jovair Arantes (GO), que já teria sido avalizado por Temer. Na ocasião, Fernandes afirmou que a posse do cargo seria na próxima quinta-feira (4), em cerimônia no Palácio do Planalto.

“Depois do susto, a gente ponderou e acabou aceitando. Já não era minha pretensão concorrer [às eleições de 2018], já estou com cinco mandatos, eu já estava pensando em parar, talvez tenha sido isso que tenha ajudado a me escolher, talvez”, disse o deputado, na ocasião do convite.