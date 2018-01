Morreu na manhã desta terça-feira (2) o empresário e ex-ministro Armando Monteiro Filho, aos 92 anos, em Recife. Armando Monteiro Filho foi ministro da agricultura no governo do presidente João Goulart, no período de 1961 a 1962. Também foi deputado federal por Pernambuco por dois mandatos, nas décadas de 1950 e 1960.