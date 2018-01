Menino de 5 anos morre após ser atingido por bala perdida no Réveillon

Um menino de 5 anos morreu depois de ser atingido por uma bala perdida na cabeça na madrugada do dia 1º de janeiro, durante as comemorações do Ano Novo, na Zona Sul da capital paulista.

Arthur Aparecido Bencid Silva só conseguiu ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) depois de 5 horas após ser atingido. Ele brincada no quintal e fazia bolinhas de sabão com outras crianças quando caiu no chão. Ele não resistiu ao ferimento e morreu.

Arthur Aparecido Bencid Silva tinha apenas 5 anos

O corpo permanecia no Instituto Médico Legal (IML) em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, na manhã desta terça-feira (2), à espera de liberação para ser enterrado pela família.

O caso foi registrado no 89º DP, no Morumbi. A principal hipótese da Polícia Civil é a de que o tiro foi dado para o alto durante a queima de fogos de artifício para festejar a virada do ano. Uma das balas pode ter caído sobre a cabeça do menino. Os familiares acreditaram que o menino havia caído com a cabeça no chão.