Sul em alerta para muita chuva

As áreas de chuva forte já voltaram a se espalhar pelo Sul do Brasil neste início de 2018 e a chuva aumenta nesta terça-feira (2). O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná ficam em alerta para muita chuva, que pode ser forte com potencial para provocar alagamentos.

Chuva forte e volumosa

Uma área de baixa pressão atmosférica que atua entre o Paraguai e o norte da Argentina fica mais forte nesta terça-feira e vai favorecer a formação de nuvens de tempestades. A situação é de tempo severo comrisco de fortes rajadas de vento de até 100 km/h. Especialmente o Paraná, Santa Catarina e o centro-norte do Rio Grande do Sul terão chuva desde cedo, com risco de temporais a qualquer momento do dia.

A terça-feira também fica em atenção para chuva de forte intensidade nas regiões metropolitanas de Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba.

Apenas na fronteira com o Uruguai e na região da Campanha, a chuva vai parando e não há alerta para terça-feira.

Tendência para a semana

Paraná e Santa Catarina ainda terão pancadas de chuva na quarta-feira (3) e os temporais diminuem sobre todo o Sul na quinta-feira (4). A trégua será temporária, pois uma nova frente fria já é esperada para o próximo fim de semana.