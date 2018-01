São Paulo tem dia típico de verão

As grandes áreas de instabilidade que provocaram chuva frequente sobre São Paulo nos últimos dias perderam força e o primeiro dia do ano segue com sol e mais calor por todas as áreas do estado. As pancadas de chuva em forma de temporais retornam a partir da tarde.

Calor e pancadas de chuva

O céu ainda tem nebulosidade, mas a tarde promete bons momentos com sol neste feriado (1). Especialmente pelo interior paulista, a temperatura poderá passar dos 30°C. No litoral e na capital, a máxima deve ficar perto dos 30°C.

Com o maior aquecimento e a umidade elevada, as pancadas de chuva com raios e rajadas de vento retornam durante à tarde e a noite , porém a chuva acontece de forma rápida e por algumas localidades. Há risco de chuva forte, mas não há expectativa de chuva generalizada.

No começo da manhã desta segunda-feira, um deslizamento de terra atingiu pelo menos duas casas em Mauá, na Grande São Paulo. Um menino de 10 anos e homem foram soterrados. Bombeiros resgataram as vítimas, mas a criança não sobreviveu. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o deslizamento pode ter ocorrido devido às chuvas fortes que caíram sobre a região neste último domingo , 31 de dezembro de 2017.

Terça-feira de mais chuva

O tempo volta a ficar mais instável nesta terça-feira (2), com a chegada de novas áreas de instabilidade. Amanhã, o sol já não aparece forte e o céu volta a ficar cheio de nebulosidade. Já podem ocorrer pancadas de chuva pela manhã, principalmente no interior do estado e o potencial para temporais aumenta por todas as áreas paulistas.