Chuva será mais generalizada em SP e MS nesta terça

Áreas de instabilidade que tendem a se intensificar sobre o Sul do Brasil avançam em direção a São Paulo e Mato Grosso do Sul no decorrer desta terça-feira (2). As nuvens carregadas voltam a se espalhar e os meteorologistas alertam para chuva forte e mais generalizada por ambos os estados.

Chuva aumenta em São Paulo novamente

O estado de São Paulo que voltou a ter sol neste início de 2018, volta a ficar com bastante nebulosidade nesta terça-feira. Desde cedo as nuvens aumentam e há previsão de pancadas de chuva no decorrer do dia por todas as áreas paulistas, com grande potencial para temporais.

A Grande São Paulo também entra em alerta para mais chuva. Nesta segunda-feira (1), um deslizamento de terra soterrou duas casas em Mauá. Um menino de 10 anos não sobreviveu e um homem ficou ferido.

Os temporais voltam a se espalhar pela região metropolitana especialmente a partir da tarde e a situação é de atenção. A chuva pode ser forte e volumosa, com raios e rajadas de vento que poderão alcançar 70 km/h.

Alerta de temporais em Mato Grosso do Sul

O tempo também fica mais instável sobre Mato Grosso do Sul nesta terça pelo mesmo motivo. Fortes áreas de instabilidade vão avançar da Região Sul para o estado. A nebulosidade volta a aumentar bastante e já há condições para chuva pela manhã na maior parte de Mato Grosso do Sul , inclusive em Campo Grande. Todo o estado fica em alerta para chuva frequente e novos temporais . Atenção para os ventos fortes! As rajadas mais intensas poderão variar entre 80 km/h a 100 km/h.

Semana de mais chuva no Centro-Oeste e Sudeste

A semana promete mais instabilidades e pancadas de chuva por Mato Grosso do Sul e São Paulo, assim como por todo o Centro-Oeste e o Sudeste. O sol vai aparecer por alguns momentos, mas nuvens carregadas se formam diariamente e todos os estados das duas Regiões seguem com risco de temporais.