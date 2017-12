Virada do ano quente e sem chuva em Porto Alegre

A maior parte do Brasil terá pancadas de chuva nesta véspera de Ano Novo, no entanto, no Rio Grande do Sul, o tempo está mais estável.

Neste domingo (31), só há possibilidade de chuva isolada e passageira nas localidades que ficam mais próximas de Santa Catarina e também na fronteira com o Uruguai.

Na Grande Porto Alegre o dia já começou com sol e o tempo segue bem aberto e firme. Além disso, o vento predominante do quadrante norte favorece a rápida elevação da temperatura e o dia será marcado por bastante calor. À noite, o tempo segue quente e não há condições de chuva na hora da virada, nem no decorrer da madrugada.

Porém, ao longo da segunda-feira (01), novas áreas de instabilidade vindas da Argentina e do Paraguai avançam sobre o Rio Grande do Sul. Pela manhã, já começa a chover no Vale do Uruguai e na Campanha Gaúcha. Entre a tarde e a noite, a chuva se espalha por todo o estado. A Climatempo alerta para o risco de temporais.