SP abafada e com risco de temporais

O ar quente e úmido vindo da Amazônia e a presença de um sistema de baixa pressão atmosférica no oceano ainda favorecem a formação de nuvens carregadas na Grande São Paulo neste último dia do ano. Até ocorrem algumas aberturas de sol, mas o tempo continua úmido e instável e com pancadas de chuva a qualquer hora. Não se descarta a ocorrência de temporais isolados entre a tarde e a noite. Para a hora da virada não há risco de chuva forte, no entanto ainda há possibilidade de chuva fraca e chuviscos em algumas áreas da capital e da Região Metropolitana.

2018 começa quente e com chuva de verão

Para o primeiro dia de 2018 a previsão é de tempo abafado e com pancadas de chuva, típicas de verão, na maior parte do estado. Na faixa leste ocorrem maiores aberturas de sol pela manhã. À tarde e à noite há risco de alguns temporais, acompanhados de raios e ventania.