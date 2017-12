RS: Daer terá unidades móveis de atendimento no Litoral Norte do estado

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) vai oferecer um novo serviço aos usuários das rodovias que levam aos principais destinos do verão no Rio Grande do Sul. A partir do último sábado (30), a autarquia vinculada à Secretaria dos Transportes terá equipes volantes para atendimento a emergências e apoio aos motoristas que circulam pelas estradas do Litoral Norte.

O projeto-piloto Verão na Faixa será lançado às 11h, na rótula do entroncamento da Estrada do Mar (ERS-389) com a ERS-407, em Xangri-Lá. A iniciativa consiste na inspeção constante da faixa de domínio do Daer, que inclui não apenas as vias, mas também as áreas no entorno. O monitoramento será feito pelas Unidades de Apoio ao Usuário (UAU), compostas por servidores e veículos próprios do Daer. Os carros estarão identificados com adesivos e contarão com luz de emergência (giroflex), equipamentos para reboque e cones de sinalização.

As equipes do Daer estão preparadas para agir na orientação aos motoristas, remoção de veículos leves com pane até locais seguros, sinalização de rodovias em situações que exigem alteração de tráfego e, ainda, apoio no socorro em ocorrências graves, como acidentes de trânsito. O serviço funcionará ininterruptamente do meio-dia de sexta até o meio-dia de segunda-feira, além de feriados.

"O Daer está reforçando sua presença no Litoral no intuito de solucionar qualquer interferência na operação das rodovias, agindo prontamente para restabelecer as condições de segurança sempre que necessário", explica o diretor-geral do departamento, Rogério Uberti. "Com essa novidade, queremos que os usuários tenham mais conforto e facilidade para chegar ao seu destino".

As unidades de atendimento colaborarão, também, para a manutenção das condições das rodovias do litoral. Durante as rondas de inspeção, os servidores preencherão um relatório diário para indicar à 16ª Superintendência do Daer, com sede em Osório, os trechos que necessitam de obras ou ações de conservação.

O projeto Verão na Faixa vai até o dia 5 de março e integra o conjunto de atividades promovidas pela Operação Verão para Todos, do governo do Estado. Durante esse período, os usuários que quiserem entrar em contato com as unidades de atendimento podem ligar ou mandar mensagem por whatsapp para o número (51) 99529-2885.

Rodovias do Litoral Norte com o serviço UAU do Daer

Rota 1

ERS-786 (Interpraias): do km 25,3 (Tramandaí) ao km 37,9 (Pinhal)

Rota 2

ERS-030: do km 54 (Ponte Passo dos Ramos) ao km 98,7

Rota 3

ERS-389 (Estrada do Mar): do quilômetro inicial até o viaduto da Rota do Sol

ERS-786 (Interpraias): do quilômetro inicial ao km 8

ERS-407: do quilômetro inicial (Morro Alto) até a rótula de Atlântida

Rota 4

ERS-389 (Estrada do Mar): do viaduto da Rota do Sol até o km 90 (Torres)

ERS-486 (Rota do Sol): do km 17,3 (Itati) até o entroncamento com a Estrada do Mar