Renovada permanência da Força Nacional no RS por mais 180 dias

A autorização para a continuidade da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) no Rio Grande do Sul foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), na edição desta sexta-feira (29). Os 200 agentes permanecerão no RS por mais 180 dias, a contar de 1º de janeiro de 2018. A equipe enviada pela União vai atuar no policiamento ostensivo de Porto Alegre e na perícia forense, garantindo a preservação da ordem pública.

O secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, avaliou positivamente a manutenção da FNSP no estado. “Desde que chegou a Porto Alegre, a Força Nacional tem contribuído muito no policiamento ostensivo da capital, realizando um trabalho integrado com as forças policiais locais para áreas conflagradas. A permanência pelos próximos seis meses vai auxiliar na manutenção do efetivo na região”, afirmou.

A FNSP chegou a Porto Alegre em 28 de agosto de 2016, dois dias após o governador José Ivo Sartori viajar a Brasília pedindo o reforço federal. Ainda nesse mês, a equipe começou a atuar de forma integrada com a Brigada Militar na Operação Avante.