Relembre as 10 matérias mais lidas de 2017 no Jornal do Brasil

O Jornal do Brasil elencou as 10 matérias mais lidas no site no ano de 2017. Em um ano marcado por forte crise no Brasil, a política dominou os destaques no ranking do JB.

Veja a contagem regressiva que preparamos para os leitores:

10:

Crise política do Brasil é destaque na mídia internacional

9:

Ex-casseta Marcelo Madureira sobre Aécio: "Eu fui iludido, fui enganado"

8:

Ministra de Temer diz que se sente 'escrava' por ganhar 'apenas' R$ 30 mil mensais

7:

Julgamento de ex-marido de Luiza Brunet por agressão é retomado nesta segunda-feira

6:

Britânica está se transformando em 'pedra' após picada de mosquito

5:

Jornalista William Waack é acusado por suposto ato de racismo nas redes sociais

4:

Califórnia se prepara para um ataque nuclear da Coreia do Norte

3:

Sérgio Moro e defesa de Lula batem boca em audiência

2:

Confira o voto de cada deputado no texto-base da reforma trabalhista

1:

Veja os votos dos deputados na denúncia de corrupção contra Temer