Estradas: programe-se para evitar congestionamentos no feriado

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) estima que 2,7 milhões de veículos devem circular pelos Sistemas Anchieta-Imigrantes, Anhanguera-Bandeirantes, Castello Branco-Raposo Tavares e pelas rodovias Ayrton Senna-Carvalho Pinto, no feriado de Ano Novo.

Na volta para casa, estima-se que o trânsito ficará mais complicado do meio-dia às 23h de segunda-feira (1º).

Para o suporte nas estradas, os motoristas podem contar com o apoio da Operação Verão, deflagrada pelas empresas concessionárias, e que estará em vigor até o próximo dia 18 de fevereiro.

Durante esse período, haverá reforço das equipes de atendimento médico e mecânico nas rodovias e estarão à disposição dos veículos as frotas das concessionárias com guinchos e ambulâncias. Os serviços são gratuitos.

Para evitar imprevistos, siga as recomendações abaixo antes de viajar:

- Verifique os freios, os amortecedores, luzes, óleo, condições e calibragem dos pneus;

- Cheque os níveis de água do radiador e do limpador do para-brisa;

- Confira se os documentos do veículo estão em ordem e se os equipamentos obrigatórios, como macaco, chave de roda, triângulo para sinalização e estepe estão no automóvel;

Planeje a viagem e evite os horários de pico;

- Anote no papel ou grave no celular os números dos telefones dos serviços de atendimento das concessionárias responsáveis pela rodovia.

Normas de trânsito

Com tanto movimento previsto nas estradas, a atenção deve ser redobrada para evitar acidentes. Segundo dados do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, 94% das vítimas fatais em acidentes são decorrentes de falhas humanas.

Por isso, é imprescindível o uso do cinto de segurança para os motoristas e passageiros, incluindo no banco de trás; respeitar os limites de velocidade; não trafegar pelo acostamento; ultrapassar somente em locais seguros e pela faixa da esquerda; reduzir a velocidade em condições de chuva e de neblina; e não jogar lixo na estrada.

Condições das estradas

Todas as concessionárias têm serviços de atendimento gratuito aos motoristas, com estrutura completa de guinchos, equipes de inspeção de tráfego 24 horas por dia, câmeras de monitoramento, painéis de mensagem sobre as condições de trânsito, serviço 0800, telefones de emergência (clique aqui para informações sobre os contatos).

Em caso de imprevistos, a primeira medida é parar em um lugar seguro e avisar a concessionária para acionar o serviço de atendimento ao motorista.

Informe-se sobre as condições das estradas pelo Twitter (@artespsp) com boletins e áudios que informam ainda sobre eventuais desvios ou acidentes que provoquem interdições e problemas de segurança viária.