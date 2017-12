Réveillon com tempo aberto nas capitais do Nordeste

Enquanto o tempo está muito instável na maior parte do Brasil, na Região Nordeste é uma massa de ar seco que predomina em quase toda a Região. Quem optou por passar o feriadão de Ano Novo nas praias do Nordeste fez uma ótima escolha.

Entre hoje (30) e segunda-feira (01), o predomínio será de sol e calor em toda a faixa litorânea do Nordeste. Há uma pequena chance de chuva entre o litoral de Pernambuco e do Maranhão, mesmo assim, a chuva pode acontecer apenas de forma passageira e isolada. Na hora da virada, a tendência é de tempo aberto nas capitais.

No entanto, passado o Réveillon, a massa de ar seco começa a perder força na Região. A partir de terça-feira (02), as condições de chuva aumentam especialmente na Bahia e, na quinta-feira (04), a chuva será generalizada nesse estado, com risco de temporais.