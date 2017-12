Mega da Virada sorteia R$ 280 milhões neste domingo

Neste domingo (31), será realizado o sorteio da 9ª edição da Mega da Virada. A previsão da Caixa Econômica Federal é que o prêmio chegue a R$ 280 milhões, o maior já pago na história das Loterias da Caixa. O sorteio será feito ao vivo a partir das 20h50 (horário de Brasília), com transmissão em cadeia pelos principais canais da TV aberta.

Caso somente um apostador leve o prêmio da Mega da Virada, o novo milionário poderá se aposentar com uma fortuna equivalente a outro prêmio de loteria por mês, cerca de R$ 1,2 milhão, apenas investindo na poupança da Caixa. Apenas o rendimento é suficiente para comprar um apartamento de luxo ou uma frota com 40 carros populares.

As apostas na Mega da Virada podem ser feitas até as 14h (horário de Brasília), deste domingo, em qualquer lotérica do Brasil. A aposta simples custa apenas R$ 3,50 e pode ser feita tanto nos volantes específicos da Mega da Virada quanto nos volantes comuns da Mega-Sena. Titulares de conta corrente na Caixa podem fazer suas apostas na Mega da Virada pelo computador, tablet ou smartphone utilizando o Internet Banking Caixa.

Bolão: Para ter mais chances de ganhar na Mega da Virada, basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das mais de 13 mil lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente. O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente uma cota do jogo já organizado, sendo que, nesse caso, poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Como proteger seu prêmio: A Caixa orienta ao apostador que preencha o verso do bilhete logo após o registro da aposta. As informações necessárias são: nome completo, número do documento de identificação e CPF. Dessa forma, o apostador garante que ninguém, além dele mesmo, retire o prêmio. É importante também ficar atento aos prazos para resgate. O prêmio de qualquer uma das Loterias da Caixa prescreve em 90 dias, a contar da data do sorteio. Depois desse período, o apostador não pode mais receber o valor e o recurso é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).