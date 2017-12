Temer decide passar o Réveillon em Brasília

O presidente Michel Temer decidiu passar a virada do ano em Brasília. Estava prevista uma viagem para a base militar da Marinha na Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, onde passaria o Réveillon. Segundo o Palácio do Planalto, a viagem foi cancelada por motivos meteorológicos. A previsão de chuvas na região mudaram os planos do presidente e de sua família.

Temer passa esta quinta-feira (28) em casa, no Palácio do Jaburu. Lá, recebeu os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República, além do ministro da Justiça, Torquato Jardim.

A visita de Jardim ao Palácio do Jaburu ocorreu após a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ter pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendesse parte do decreto de concessão de indulto natalino assinado pelo presidente Michel Temer.