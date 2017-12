Mais de 700 mil veículos devem passar pelo Corredor Ayrton Senna no fim de ano

A Ecopistas estimou nesta quarta-feira (27) que deverão passar pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, nos dois sentidos, no feriado de fim de ano entre 710 mil e 835 mil veículos. O corredor liga a capital paulista a cidades do interior e dá acesso a rodovias que levam ao litoral. Segundo a concessionária, o período de maior movimento vai do dia 29, sexta-feira, ao dia 1º de janeiro, segunda-feira.

Considerando somente o movimento esperado para a praça de pedágio de Itaquaquecetuba, no sentido interior da Rodovia Ayrton Senna, a expectativa é que deixem a capital de 120 mil e 202 mil veículos.

De acordo com a Ecovias, no sentido interior, a movimentação deve ser maior das 15h às 18h de sexta-feira e das 7h às 10h de sábado (30). Em direção à capital, a previsão é que o tráfego seja mais intenso entre 11h e 16h de 1º de janeiro.

Natal

Mais de 802 mil veículos passaram pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, nos dois sentidos, durante o feriado do Natal, da última sexta-feira (22) até segunda-feira (25).

Operação Verão

A Ecopistas estima que entre 11 milhões e 11,5 milhões de veículos passem pelas quatro praças de pedágio, nos dois sentidos da via, de 22 de dezembro a 18 de fevereiro, período em que estará em vigor a Operação Verão 2017/2018.

A expectativa é de que, nesses dias, de 2,5 milhões a 2,9 milhões de veículos usem a praça de pedágio de Itaquaquecetuba, em direção às cidades do Alto Tietê, Vale do Paraíba, litoral norte e Rio de Janeiro.

Em caso de emergência, os usuários podem solicitar o auxílio da concessionária pelo telefone 0800 777 0070 ou pelos call boxes, telefones de emergência localizados a cada quilômetro do trecho concedido. O atendimento é gratuito e 24 horas.