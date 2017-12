Apesar da crise, brasileiros e turistas esperam que país entre nos eixos em 2018

Enquanto o Rio de Janeiro espera pela festa de réveillon, cariocas e turistas que aproveitavam a praia segunda-feira (25), na altura do Posto 3 - arredores do Palco da Virada, em Copacabana -, falaram ao Jornal do Brasil o que esperam para o ano novo. O consenso geral foi de que, apesar das dificuldades de 2017, o Brasil tem condições de encontrar um “direcionamento” no ano novo. “Pode ser que realmente em 2018 a gente consiga dar algum norte para o país, com essas eleições majoritárias”, afirmou o sociólogo Moisés de Freitas, que caminhava pelo calçadão.

Moisés estava acompanhado pela geógrafa Maria Ferreira, que afirmou esperar “menos caos político”. “A política partidária brasileira está muito complicada, dualista. As pessoas não estão pensando direito em quem votar, baseadas nessas opiniões partidárias. Acho que as eleições podem dar um direcionamento para o Brasil.”

Palco da Virada está quase pronto, em Copacabana

“Tem alguns movimentos interessantes já acontecendo, não é? Usando os termos de um sociólogo americano chamado Mike Davis, as ‘placas tectônicas sociais estão em movimento’, causando bastante desconforto”, complementou Moisés.

Maria e Moisés acreditam em "direcionamento" para o país

Já Jéssica Monteiro espera apenas “menos dificuldades” para o ano novo. “Pelo amor de Deus! 2017 foi o fim da picada, em todos os sentidos. Explode Brasília! Não tem jeito! Quem entrar vai fazer a mesma coisa, a verdade é essa. O povo está acostumado a se preocupar só consigo mesmo.”

Com gestos intensos, Jéssica disparou que não acredita em mudanças após as eleições. “Se você for um pouco atrás na história, era muito mais difícil e as pessoas conseguiam muito mais coisas. Elas iam às ruas, faziam acontecer. Hoje, ninguém está preocupado com isso. Só se preocupa quando dói no bolso. Tem muito egoísmo no povo brasileiro”, reclamou.

Segurança pública também foi um tema muito comentado pelos entrevistados. “Eu espero que essa crise melhore, e espero uma melhoria na segurança também, né? A segurança no Rio está muito precária. Dá muita desesperança”, afirmou Diego Barreto.

Dalila (D) quer melhorias na área da segurança pública

Enquanto comprava um picolé, Dalila Lima também reclamou da questão da segurança no Rio. “Cada ano a violência piora. Está difícil melhorar alguma coisa, ainda mais no Rio de Janeiro.”

Já para Carlos Farias, que cruzava a Avenida Atlântica com a família para a praia, o quadro econômico do país não inspira confiança em curto prazo. “Acho que não vai melhorar nada. Essa economia, que estão dizendo que está melhorando, tem um processo de melhora muito lento. Eu sei do que estou falando pois sou economista. Só ao longo de um bom tempo melhora, isso se mantiverem as políticas econômicas que estão no momento”, afirmou.

Diego acredita que o pior problema do Rio de Janeiro é a violência

Segurando o chapéu, quase voando com uma rajada de vento, Raimundo de Oliveira disse que espera “que o golpe acabe”. “Eu espero que o ano que vem não seja tão ruim quanto esse. E que não prendam o Lula! Nas eleições espero que não haja alianças com a direita, como houve no passado…”, falou, quase sussurrando.

Enquanto parava para tomar um ar depois de pedalar com o amigo, a turista norueguesa Giovanna V. - que optou por não dizer o sobrenome por considerá-lo "possivelmente incompreensível" - também opinou, em linhas mais gerais, o que ela espera para o país. Não só para 2018, mas para os próximos anos. “Não entendo muito sobre a política do Brasil, mas sei que existe uma diferença exorbitante entre ricos e pobres. Eu espero que isso mude, de verdade”, disse.

Para Giovanna, solução para o Brasil é o fim da desigualdade social

* do projeto de estágio do JB