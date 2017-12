Saiba o que abre e fecha durante Natal e Ano Novo em São Paulo

Entre os dias 25 de dezembro e 7 de janeiro, alguns serviços municipais de São Paulo operam em horários diferentes devido às festas de Natal e Ano Novo. Já os hospitais, prontos-socorros e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionarão o dia todo, ininterruptamente, incluindo os dias 25 e 1º, informou a prefeitura.

A Assistência Médica Ambulatorial - AMAs 24 horas e AMAs 12 horas - também vão funcionar normalmente nos dias 25 e 1º de janeiro, assim como as AMAs/UBS Integradas, que atendem das 7h às 19h. Apenas as AMAs Especialidades, Unidades Básicas de Saúde (UBS), UBS Integrais, unidades da Rede Hora Certa, os Ambulatórios de Especialidades (AME) e fecham nos dias 25 e 1º.

Neste período, as prefeituras regionais funcionarão de 26 até 29 de dezembro, das 8h às 17h, e de 2 a 5 de janeiro, das 8h às 17h. Confira a lista de serviços e horários de funcionamento:

Assistência Social

Os serviços de emergência e acolhida funcionam 24 horas, sem interrupção. São eles: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICAs), Centros de Acolhida (incluindo Atendes e CTAs), Central para Coordenadoria de Atendimento (CAPE) 156 e Núcleos de Convivência para Adultos em Situação de Rua.

Estarão fechados nos dias 25 e 1º os serviços nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Supervisões de Assistência Social (SAS), Centros POP e Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Cultura

Os equipamentos municipais de cultura terão esquema especial de funcionamento devido aos feriados. Confira como será a visitação em cada um deles:

Arquivo Histórico Municipal – fechado apenas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2018

Beco do Pinto – fechado nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2018

Bibliotecas de Bairro – fechadas de 23 de dezembro até 07 de janeiro de 2018

Biblioteca Mário de Andrade – fechada de 18 de dezembro até 1º de janeiro. A seção circulante estará fechada para inventário entre os dias 2 e 14 de janeiro de 2018.

Bibliotecas Monteiro Lobato, Álvares de Azevedo, Cora Coralina, Pe. José de Anchieta, Raul Bopp, Viriato Correa e Paulo Setúbal – fechadas de 23 de dezembro até 7 de janeiro

Bosques de Leitura – fechados de 23 de dezembro até 1º de jenairo

Capela do Morumbi – fechada nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2018

Casa da Imagem (antiga Casa nº 1) – fechada nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro

Casas de Cultura – fechadas de 23 de dezembro até 8 de janeiro

Casa do Bandeirante, Casa do Grito, Casa Modernista, Casa do Sertanista (Casa do Caxingui), Casa do Tatuapé – fechadas nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro

Centro Cultural São Paulo e Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso – fechados de 18 até 31 de dezembro

Centros Culturais do Grajaú (Palhaço Carequinha), do Jabaquara, Olido, da Penha, Santo Amaro, Tendal da Lapa, de Vila Formosa, de Cidade Tiradentes e Centro da Memória do Circo – fechado de 23 de dezembro até 8 de janeiro

Chácara Lane – fechada nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro

Escola Municipal de Bailado, Escola Municipal de Iniciação Artística e Escola Municipal de Música – fechadas

Hemeroteca – Atendimento mediante agendamento

Monumento à Independência (Capela Imperial) e OCA (Pavilhão Lucas Nogueira Garcez) – fechado nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro

Pavilhão das Culturas Brasileiras – fechado para restauro

Ponto de Leitura Piqueri – fechado de 23 de dezembro até 7 de janeiro

Sítio da Ressaca e Sítio Morrinhos – Fechado apenas nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro

Solar da Marquesa de Santos – fechado apenas nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro

Teatro Alfredo Mesquita, Teatro Arthur Azevedo, Teatro Cacilda Becker, Teatro Décio de Almeida Prado, Teatro Flávio Império, Teatro João Caetano e Teatro Paulo Eiró – fechado de 23 de dezembro até 8 de janeiro

Ecopontos

As unidades funcionam de segunda a sábado das 6h às 22h e aos domingos e feriados das 6h às 18h.

Escolas municipais

As unidades educacionais e os Centros Educacionais Unificados (CEUs) fecham durante os feriados de Natal (24 e 25/12) e Ano Novo (31/12 e 1º/01).

Esporte

Os equipamentos esportivos municipais funcionarão de acordo com a escala de plantão determinada por cada unidade. Nos dias 24 (domingo) e 31 (domingo), as unidades funcionarão até as 14h. Já nos dias 25 (segunda-feira) e 1º (segunda-feira), os clubes fecham.

Hospitais Veterinários

As duas unidades do Hospital Veterinário das zonas Norte e Leste não funcionarão nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Mercados e Sacolões

Os mercados e sacolões da cidade de São Paulo terão horário de atendimento alterado nos períodos de Natal e Ano Novo. Confira os endereços das unidades no site da prefeitura. As feiras livres funcionam normalmente.

O Mercadão, no centro da cidade, abrirá normalmente nos dias 24 e 31 de dezembro, com atendimento das 6h às 16h. Em 25 de dezembro, 1º e 2 de janeiro, estará fechado. No Mercado Municipal de Pinheiros, o horário de atendimento será das 8h às 15h nos dias 24 e 31 de dezembro. Em 25 de dezembro e 1º de janeiro, vai fechar. Na Lapa, o mercado municipal terá atividades das 8h às 16h em 24 de dezembro e das 8h às 14h em 31 de dezembro. O espaço não funcionará nos dias 25 de dezembro, 1º e 2 de janeiro. Já no Mercado Municipal de São Miguel Paulista, o horário na véspera de Natal será das 8h às 17h. Em 31 de dezembro, o atendimento será das 8h às 15h. O local não abrirá para o público nos dias 25 de dezembro e 1º, 2 e 3 de janeiro.

Ruas Abertas

Nos domingos e feriados, as ruas e avenidas participantes do programa permanecem abertas no horário convencional, das 10h às 16h. Confira como será o funcionamento na Avenida Paulista no site da prefeitura.

SPTrans

Nos feriados de Natal e Ano Novo, nas próximas segundas-feiras (25 de dezembro de 2017 e 1º de janeiro de 2018), os postos de venda e atendimento da SPTrans nos terminais de ônibus e também no Expresso Tiradentes vão funcionar normalmente. Já os demais postos de venda e atendimento, incluindo o Posto Central (na Rua XV de Novembro, 268), e os postos de atendimento a idosos e deficientes estarão fechados nesses dois dias. No restante dos dias, durante essas duas semanas, a operação dos postos será normal.

CATes

As unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe) funcionarão normalmente neste fim de ano. O atendimento ao público durante o período será o mesmo, das 8h às 17h, exceto nos dias 25 de dezembro de 2017 e 1º de janeiro de 2018, quando as unidades estarão fechadas.

As oficinas de capacitação e orientação a trabalhadores que estão em busca de emprego serão retomadas em janeiro de 2018. Os endereços das unidades do CATe na cidade de São Paulo estão disponíveis no site da prefeitura.

Trânsito

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) implantou a Operação Estrada para o período de festas de Natal e Ano Novo, de 22 de dezembro de 2017 a 2 de janeiro de 2018, em razão do aumento no fluxo de veículos, especialmente nos acessos às rodovias. A previsão é que deixem a capital, em direção ao litoral e ao interior do estado, cerca de 2 milhões veículos no Natal e 1,7 milhão no Ano Novo.

A montagem da maioria das faixas reversíveis na cidade de São Paulo está suspensa entre o Natal e o mês de janeiro de 2018, por conta do baixo fluxo de veículos na malha viária municipal nesse período. A reativação das faixas ocorrerá gradativamente, por trechos e horários, de acordo com o aumento do fluxo de veículos nos horários de pico.

Devido ao grande fluxo de transporte coletivo, permanecerão ativadas as faixas reversíveis nos seguintes locais: Estrada do M’ Boi Mirim/Avenida Guarapiranga (no sentido centro/período da manhã), Avenida Guarapiranga (sentido bairro/período da tarde) e Estrada de Itapecerica (sentido centro/período da manhã).

Em relação à Zona Azul, nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro está suspensa a fiscalização de estacionamento rotativo nos bolsões internos e vias no entorno do Parque Ibirapuera. Nos demais locais da cidade, continua valendo a sinalização de regulamentação vigente, de acordo com as placas indicativas.

Parques

Os parques municipais terão horários diferenciados de funcionamento neste período. Nos dias 24 e 31 de dezembro, os parques serão fechados uma hora antes de seu horário normal. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, os parques serão abertos uma hora mais tarde do que o horário normal.

Esse critério vale também para os parques Guarapiranga e Jardim da Luz - que não funcionam normalmente às segundas-feiras -, fechando uma hora antes nos dias 24 e 31 de dezembro e abrindo uma hora mais tarde nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

Já o Parque Casa Modernista ficará fechado, conforme orientação da Secretaria Municipal de Cultura. Os Parques Trianon e Mário Covas abrirão às 14h apenas no dia 31 de dezembro (domingo), excepcionalmente por conta da Corrida de São Silvestre.

Permanecem fechados os 13 parques da Zona Norte por prevenção contra a febre amarela, após macacos apresentarem o vírus da febre amarela.

Os Planetários do Ibirapuera e do Carmo terão funcionamento diferenciado, fechando nos dias 24 e 31 de dezembro.

O Centro de Manejo de Animais Silvestres, também no Ibirapuera, terá atendimento ao público em horário normal nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, das 8h às 17h. Já o Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS), que fica dentro do Parque Anhanguera, está fechado por tempo indeterminado para o recebimento de animais silvestres, como medida de prevenção contra febre amarela.