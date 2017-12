Inscrições abertas para o Prêmio Paratodos de Inclusão Escolar

Estão abertas, até o dia 31 de janeiro de 2018, as inscrições da segunda edição do Prêmio Paratodos de Inclusão Escolar. A iniciativa vai premiar experiências pedagógicas inclusivas que foram desenvolvidas entre os anos de 2016 e 2017 por professores que lecionam em instituições públicas e privadas regulares do país, da Educação Infantil ao Ensino Superior.

Além de prestigiar os professores, o prêmio visa estimular e disseminar ações inclusivas na educação brasileira. A premiação é uma parceria do movimento Paratodos com os Institutos Lecca, Mara Gabrilli, Alana e Rodrigo Mendes.

O vencedor do Prêmio Paratodos receberá um tablet, e os melhores relatos selecionados serão divulgados no Diversa, plataforma do Instituto Rodrigo Mendes para troca de experiências e construção de conhecimento sobre educação inclusiva. Os interessados em participar da premiação podem enviar vídeos, aplicativos, projetos pedagógicos ou fotografias para o site do Paratodos.

“Nossa intenção é mostrar que a inclusão é possível e está sendo feita em várias salas de aula do país. Sem manuais, técnicas ou cartilhas a seguir. É o professor tornando a educação acessível para todos os seus alunos e não apenas para alguns”, comenta Fabiana Ribeiro, uma das fundadoras do Paratodos.

A seleção das experiências vai considerar objetividade do relato, consistência pedagógica e conceitual, sucesso escolar dos alunos envolvidos, contextualização da escola e potencial de aplicação em outras realidades educacionais. Também será avaliado o esforço incomum, determinação, isenção, perseverança, ética e respeito à diversidade.

Em 2016, o Paratodos recebeu inscrições de Norte a Sul do Brasil. A vencedora do prêmio com inscreveu um projeto sobre Identidade X Preconceito, desenvolvido no Colégio Estadual Igléa Grollmann – EFM, localizado em Cianorte (Paraná). No trabalho, a professora Ana Floripes relatou as estratégias usadas para envolver os alunos do 9o ano com o tema da diversidade.

A avaliação dos trabalhos será feita por um júri convidado, que é formado por especialistas em educação inclusiva:

MARIA TERESA ÉGLER MANTOAN - Pedagoga, mestre e doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, professora assistente da Universidade Estadual de Campinas. Dedica-se, nas áreas de pesquisa, docência e extensão, ao direito incondicional de todos os alunos à educação escolar de nível básico e superior de ensino. Oficial da Ordem Nacional do Mérito Educacional no Grau de Cavaleiro – Reconhecimento a contribuição à Educação no Brasil.

MARÍLIA COSTA DIAS - Pedagoga pela UFRGS, mestre e doutoranda em Educação pela FEUSP. Foi Coordenadora dos Programas de Pós-graduação e Educação Continuada no Instituto Singularidades e coordenadora e professora da especialização em Educação Inclusiva no Instituto Vera Cruz. Assumiu cargos de gestão na APAE de São Paulo e na Fundação Projeto Travessia. Realizou consultoria para MEC, Secretarias de Educação municipal, escolas particulares, ONGs e editoras. É coordenadora pedagógica na Comunidade Educativa CEDAC e professora no curso de Pedagogia do Instituto Vera Cruz.

MARTA ALMEIDA GIL - Consultora na área de Inclusão, Coordenadora do Amankay Instituto de Estudos e Pesquisas, responsável pela elaboração da Metodologia SESI SENAI de Gestão da Inclusão, pesquisadora; conteudista de EAD e vídeos; e colunista da Revista Reação. Autora do livro “Caminhos da Inclusão – a trajetória da formação profissional de pessoas com deficiência no SENAI-SP” e organizadora do livro “Educação Inclusiva: o que o professor tem a ver com isso? ”.

Mais detalhes podem ser encontrados no site do Paratodos.

O QUE É O PARATODOS – O Paratodos, fundado em outubro de 2013, é um movimento que visa a provocar reflexões, propor ações e provocar mudanças conscientes e consistentes em todos os âmbitos (comunidade, escola, governo) no que diz respeito à inclusão. Para isso, promove eventos sobre inclusão como palestras e exibição de filmes, organiza encontros com famílias, visita escolas e participa de seminários sobre educação e inclusão. Especificamente para as escolas, o Paratodos montou um programa de sensibilização para capacitar professores e demais funcionários.