Governo Temer é aprovado por 6% e reprovado por 74%, diz pesquisa Ibope

Pesquisa realizada pela CNI com Ibope divulgada nesta quarta-feira (20) mostra os percentuais de avaliação do governo do presidente da República, Michel Temer (PMDB) - Ótimo/bom, 6%; Regular, 19%; Ruim/péssimo, 74%; Não sabe/não respondeu, 2%.

Na última pesquisa, de setembro, o governo do presidente Michel Temer tinha atingido o maior patamar de avaliação "ruim/péssimo" da série histórica da pesquisa, iniciada em março de 1986, com 77% de reprovação. Antes deste resultado, o pior nível havia ficado em 70% nas avaliações de julho deste ano (governo Temer) e de dezembro de 2015 (governo Dilma Rousseff).