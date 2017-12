Defesa diz que Maluf tem câncer e que pedirá cumprimento de pena em casa

A defesa do deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) afirmou nesta quarta-feira (20) que vai pedir prisão domiciliar para o ex-prefeito de São Paulo, até que seja julgado o recurso. Os advogados afirmam que ele sofre de câncer de próstata, e destacam o fato de ele estar com 86 anos. Maluf se entregou na manhã desta quarta-feira (20) na sede da Polícia Federal, na capital paulista, após o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o "imediato início" do cumprimento da pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão por desvios praticados na Prefeitura de São Paulo.

Maluf deixou nesta quarta-feira a Superintendência da Polícia Federal (PF) em São Paulo por volta das 11h em um carro sem identificação da PF, para a realizar exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal.

Maluf foi acusado de receber propina de contratos com empreiteiras no período em que foi prefeito

Segundo a denúncia do Ministério Público, Maluf recebeu propina de contratos públicos com as empreiteiras Mendes Júnior e OAS. Os recursos teriam sido desviados da construção da Avenida Água Espraiada, hoje chamada Avenida Roberto Marinho. O custo total da obra foi de cerca de R$ 800 milhões.

As investigações se arrastaram por mais de 10 anos, desde a instauração do primeiro inquérito contra o ex-prefeito, ainda na primeira instância da Justiça. Os procuradores estimaram em US$ 170 milhões a movimentação de recursos ilícitos. O Supremo assumiu o caso após a eleição de Maluf como deputado.

O advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, informou que vai entrar ainda nesta quarta-feira com recurso no STF. Por meio de nota, o advogado criticou a decisão de Fachin. Para o defensor, por ter recebido um voto favorável por sua absolvição no julgamento da Primeira Turma, o deputado deveria ter direito a apresentar recurso ao plenário. Kakay disse que irá pedir à presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, para reverter a decisão que negou a última apelação de seu cliente.

"Esta decisão do ministro Fachin vem ao encontro deste momento punitivo e dos tempos estranhos pelos quais passamos", disse o advogado. "Confiamos que a presidência do tribunal devolverá o direito do deputado de ver seu recurso ser analisado pelo pleno do Supremo" finalizou Kakay.