Força-tarefa vai investigar assassinato do prefeito de Colniza, em Mato Grosso

O governo de Mato Grosso anunciou a criação de uma força-tarefa composta por integrantes das polícias Civil e Militar para identificar os responsáveis pelo assassinato do prefeito de Colniza, Esvandir Antônio Mendes.

Ontem (15), por volta das 18h30, o político foi atingido por vários disparos de arma de fogo quando chegava à zona rural da cidade, localizada a mil quilômetros de Cuiabá. A região é conhecida por registrar diversos conflitos por disputa de terras.

Esvandir Antônio Mendes foi assassinado

Em nota, o governador do estado, Pedro Taques, informou que irá ao município com a cúpula da Secretaria de Segurança Pública para acompanhar as buscas aos suspeitos e as investigações do homicídio.

O secretário municipal de Finanças, Admilson Ferreira dos Santos, que acompanhava o prefeito, também foi baleado e está internado em um hospital da cidade.