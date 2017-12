Em posse de Marun, Temer diz que votação da Previdência foi adiada para "não constranger" deputados

Durante a posse do deputado Carlos Marun (PMDB-MS) como novo ministro da Secretaria de Governo, na tarde desta sexta-feira (15), o presidente Michel Temer afirmou que a votação da reforma da Previdência Social foi adiada para fevereiro do ano que vem para "não constranger" os deputados.

"Eu digo aqui com muita tranquilidade que nós estamos empenhados. [A votação] vai ficar para fevereiro? Ótimo! Para fevereiro vocês sabem por quê? Porque nós contamos votos. Enquanto não tivermos os 308 [votos], não vamos constranger nenhum deputado. Nem nós queremos, nem o Rodrigo [Maia, presidente da Câmara] quer, e nem o Eunício [Oliveira, presidente do Senado] quer", disse Temer.

Marun e Temer conversam durante cerimônia de posse

Em sua fala, o presidente ainda se dirigiu a Carlos Marun, novo responsável pela articulação política do governo, e pediu que ele se dedique "18 horas por dia, se possível 20 [horas]" à aprovação da reforma.

Inicialmente, o objetivo de Temer era votar a reforma ainda neste ano na Câmara. Contudo, a dificuldade em reunir os 308 votos necessários e as reivindicações de categorias de servidores, que se queixam das novas regras para aposentadoria propostas pelo governo, fizeram com que a votação fosse adiada para 2018.

Temer afirmou ainda que espera que durante o recesso parlamentar, os deputados aproveitem para constatar que não há na população uma "oposição feroz" à reforma. "No mês de janeiro vai acontecer uma coisa curiosa. Os nossos parlamentares vão para suas bases e vão verificar que não há uma oposição feroz em relação à Previdência. E, portanto, voltarão, penso eu, muito mais animados para votar a reforma da previdência em fevereiro", afirmou.

Cerimônia de posse de Carlos Marun como novo ministro da Secretaria de Governo

Carlos Marun reforçou, após a posse, que o recesso parlamentar, em vez de "atrapalhar," poderá ajudar o governo a aprovar a reforma. "O recesso que é visto por muitos como um dificultador na conquista de votos, no meu modo de ver terá um efeito diferente. [...] Nosso sentimento é que os parlamentares dos partidos da base, ao chegarem às suas bases, receberão apelos pela aprovação da reforma", disse.

>> Marun se diz um soldado de Temer ao assumir Secretaria de Governo

>> Temer diz que adiamento da reforma da Previdência foi “ótimo” para ganhar votos

>> Com alta de hospital, Temer tuita que está de volta ao trabalho

Alta hospitalar

A cerimônia de posse de Marun aconteceu poucas horas após Temer receber alta hospitalar, em São Paulo. O presidente estava internado depois de ter passado por uma pequena cirurgia urológica. Temer permanecerá com uma sonda por aproximadamente três semanas e, por “ponderação” médica, não deverá viajar à Ásia no início do ano.