Société Mondiale pede adiamento da Assembleia de Credores da Oi 

O Fundo Société Mondiale protocolou nesta quinta-feira (14), na 7ª Vara Empresarial, petição solicitando o adiamento da Assembleia Geral de Credores da Oi, marcada para o próximo dia 19.

Na apresentação do novo Plano de Recuperação Judicial, na última terça-feira, faltou um documento essencial para dar a garantia firme de realização do aumento de capital, o Commitment Agreement. Nele, estão - ou deveriam estar - todas as condições para a colocação de dinheiro novo na Companhia. E tal documento não figura nos autos. Sem ele não há a garantia firme do aumento de capital, tampouco as condições precedentes para que a capitalização ocorra.

O Société Mondiale aponta ainda o pagamento de fee no valor de R$ 400 milhões a um grupo específico de bondholders, e não a todos.

Outro motivo para o pedido de adiamento é um "ato usurpador" de origem: a apresentação do plano sem aprovação dos órgãos sociais competentes.

