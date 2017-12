"Quando juízes fazem política não se pode falar em democracia", diz Boulos

O tempo recorde do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para marcar o julgamento do recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado pelo juiz Sergio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão, foi alvo de críticas nas redes sociais.

O tempo de tramitação de um processo nos tribunais, entre a conclusão do voto do relator até o julgamento, costuma ser de 100 dias. No caso de Lula, esse prazo foi reduzido à metade e o recurso do petista será julgado no dia 24 de janeiro.

Coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos disse que a decisão do Tribunal foi "escandalosa". "TRF-4 perde qualquer pudor, fura a fila de todos os processos e marca julgamento de Lula em tempo recorde. Não preservam sequer as aparências. Quando juízes fazem política não se pode falar em democracia", criticou Boulos.

Já a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) disse, em sua conta no Twitter, que as instâncias judiciais contrariam a "vontade do povo" em relação às pesquisas de institutos como o Datafolha, que mostram o ex-presidente liderando todas as simulações de cenários com possíveis candidatos ao Palácio do Planalto em 2018. "Condenar Lula é golpe. É medo da vontade do povo nas ruas".

A parlamentar comparou o tempo que o TRF4 levará para julgar Lula - de seis meses - e o tempo que levou o processo do ex-governador de Minas Gerais Eduardo Azeredo (PSDB) para ser finalizado e julgado - 12 anos.