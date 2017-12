São Paulo terá ônibus iluminados e três dias de passeios gratuitos a partir deste final de semana

Ao todo, 80 veículos participam da homenagem à cidade, que é fruto de parceria entre SPTrans e SPurbanuss. Será possível curtir a decoração no trajeto entre o Pacaembu e a Avenida Paulista; e ainda ver de perto a árvore de Natal no Parque do Ibirapuera

Os ônibus decorados com luzes de Natal, uma atração já esperada pelos paulistanos nesta época do ano, chegarão às ruas, e com reforço na frota, a partir deste sábado, dia 9. Durante todo o mês de dezembro e o início de janeiro, 80 veículos iluminados com temas natalinos – 50 do sistema estrutural e 30 do sistema local – circularão por bairros de todas as regiões, contribuindo para São Paulo entrar ainda mais no clima de expectativa pelas festas de final de ano.

Oitenta ônibus temáticos vão desfilar pela capital paulista

Este ano, o número de ônibus envolvidos na iniciativa aumentou. São 80 veículos, contra 33 utilizados em 2016. As operadoras das oito áreas de atendimento do transporte público municipal participam da ação, fruto de uma parceria entre a SPTrans e a SPUrbanuss, sem custos para a cidade. Isso significa que todas as regiões da cidade serão servidas pelos veículos iluminados.

CARREATA

Nos dias 9, 16 e 23 de dezembro esses ônibus farão passeios gratuitos, sempre a partir das 19h30, saindo da Praça Charles Miller, no Pacaembu, passando pela Avenida Paulista e seguindo até o Parque Ibirapuera, onde já está instalada a árvore de Natal símbolo da cidade. Estão previstos comboios de 10 ônibus partindo a cada 15 minutos do Pacaembu.

A viagem deve durar cerca de uma hora e o trajeto percorrido tem nove quilômetros de extensão. Ao todo, serão três sábados consecutivos em que haverá oportunidade de curtir o passeio de graça nos ônibus urbanos da carreata, levando a família, os amigos e as crianças para curtir a beleza da decoração de Natal em alguns dos principais cartões-postais da cidade.

Nos dias úteis, os veículos iluminados estarão operando normalmente em suas linhas regulares, a tarifa oficial do transporte público municipal em São Paulo.

MENSAGENS

Todos os ônibus da frota municipal também estão autorizados a utilizar, em seus letreiros, mensagens de fim de ano para saudar as festas. Assim, desde o dia 1º e até o dia 25, é possível conferir a mensagem “BOM NATAL” nos ônibus. Já do dia 26 de dezembro ao dia 6 de janeiro de 2018, a mensagem escolhida é “FELIZ 2018”.

As mensagens em ocasiões especiais nos ônibus também já fazem parte da tradição no transporte público municipal. Elas podem ser utilizadas respeitando-se o tempo de exposição, sem que haja prejuízo da comunicação normal aos usuários sobre o número e o destino de cada uma das linhas.

Serviço:

Passeio gratuito nos ônibus iluminados

Datas: 09, 16 e 23 de dezembro

Horário: a partir das 19h30

Ponto de saída/chegada: Praça Charles Miller

Ponto de chegada/saída: Parque do Ibirapuera

Iniciativa gratuita