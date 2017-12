RS: Investimentos em novos presídios dão resposta ao enfrentamento do crime

Assinado na última quarta-feira (6), o contrato de permuta entre o Estado e a Cia Zaffari possibilitará a construção de um novo presídio com 416 vagas em Porto Alegre. Com investimento total de R$ 28 milhões, em uma área de 5 mil metros quadrados, a obra tem previsão de término entre oito e 10 meses.

"Este contrato é muito importante, porque dá agilidade ao processo e é uma resposta rápida à sociedade, demonstrando que seguimos firmes no enfrentamento da criminalidade", afirmou o governador José Ivo Sartori durante o programa Governo e Comunidade desta semana.

No final de 2016, a Assembleia Legislativa aprovou a lei que permite a permuta de imóveis do Estado por área construída, principalmente em obras para o sistema prisional.O governador destacou a atuação do governo em áreas fora de Porto Alegre e na Região Metropolitana.

"Tivemos a confirmação do presídio federal em Charqueadas, a partir da nossa adesão ao Plano Nacional de Segurança Pública", apontou."Estamos finalizando as providências administrativas para construir um novo presídio em Bento Gonçalves, com 420 vagas - também por permuta. Vamos construir uma nova cadeia em Alegrete, onde a licitação já foi concluída e o contrato já está em tramitação e retomamos o projeto de uma nova penitenciária em Rio Grande, com recursos federais, para mais 388 vagas", lembrou.

Centro de Triagem

Foi entregue no início da semana o terceiro Centro de Triagem, anexado à Cadeia Pública de Porto Alegre. "São 112 novas vagas. Uma obra que teve investimento de R$ 3,3 milhões e foi concluída em apenas 25 dias", ressaltou Sartori. Contando com os outros dois CTs entregues este ano, o Estado abriu mais 280 vagas, sendo 72 com o primeiro e 96 com o segundo. "Estamos agindo com planejamento e muito esforço para amenizar os problemas do nosso sistema prisional, que vem de décadas", explicou.

Vagas para profissionais

Conforme o governador, com o final do ano próximo, há a garantia de convocar mais 4,2 mil novos profissionais para a Segurança Pública. "Praticamente todo o concurso foi esvaziado e agora chamamos mais um de 6,1 mil vagas, sendo 4,1 para soldados", acrescentou.

Desenvolvimento da aviação regional

Nesta semana, também foi assinado o termo de compromisso para às obras de ampliação do Aeroporto Lauro Körtz, de Passo Fundo, na presença do ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, e do chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Entre as melhorias, estão a recuperação da pista de pouso e a construção do novo terminal de passageiros. "É mais um avanço do nosso Plano de Desenvolvimento da Aviação Regional, tão importante à circulação de renda, da produção e do turismo destas regiões do estado", concluiu Sartori.