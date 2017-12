Praça Padre Nelson José Sigrist recebe mutirão de ações do SP Cidade Linda

A Praça Padre Nelson José Sigrist, na região da Vila Formosa, recebeu neste domingo (10) o mutirão de serviços promovidos pelo programa SP Cidade Linda. Além das ações de manutenção e zeladoria, serão oferecidos atendimentos médico, veterinário e sessões de cinema.

No total, 14 Prefeituras Regionais estarão envolvidas no mutirão de zeladoria: Aricanduva, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, Guaianases, Itaquera, Itaim Paulista, Jaçanã/Tremembé, Mooca, São Miguel Paulista, Penha, Perus, Sapopemba, São Mateus e Vila Prudente.

Estão previstas atividades de limpeza de sarjetas, bocas de lobo, jardinagem, corte de mato, poda de árvores, varrição, instalação de novas lixeiras, pintura e raspagem de propagandas irregulares em postes, operações cata-bagulho e tapa-buraco, assim como limpeza mecanizada de galerias, de poços de visita (PV) e revitalização de pontos usados para descarte de lixo e sucata. Os brinquedos e equipamentos esportivos da praça também serão revitalizados.

Os moradores do bairro vão receber orientações sobre trânsito seguro e o descarte regular de lixo. O evento também conta com a participação da Sabesp, que distribuirá água para os presentes.

Carreta – Doutor Saúde

Uma carreta será instalada na Rua Dr. Álvares Teixeira, no domingo, para receber a comunidade das 8h às 13h. Trata-se de uma iniciativa do CIES Global, para oferecer atendimento preventivo em diversas especialidades, por meio de unidades móveis distribuídas pela cidade.

Serão distribuídas senhas para que a população possa realizar análises de colesterol e glicemia, além de avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC), para diagnosticar riscos cardíacos, pelo Programa Médico Preventivo. Durante o atendimento as mulheres poderão realizar o exame “Sure Touch”, que faz rastreamento de elevações das mamas com equipamento eletrônico portátil.

SP Animal

Um consultório veterinário móvel irá atender cães e gatos dos moradores da região, por intermédio de parceria com a Associação AMPARA Animal. Serão distribuídas senhas para atendimento clínico no próprio local, das 8h às 11h.

Os procedimentos serão feitos em um ônibus completamente preparado e equipado pela Ampara Animal. Todas as intervenções são realizadas de acordo com as exigências na resolução 2579, de outubro de 2016, do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que normatiza as cirurgias de contracepção de cães e gatos em mutirões de esterilização no Estado de São Paulo.

Residencial Fluorita

O prefeito fez uma visita após o mutirão às obras do Residencial Fluorita, que vai atender 308 famílias que foram removidas de áreas que recebem obras de drenagem, também no Aricanduva. Com a construção iniciada em março deste ano, o conjunto habitacional está atualmente com 73% das obras concluídas.

As 308 unidades estão distribuídas em 4 torres, em uma área de7.126 m². Cada torre terá 12 andares, com seis apartamentos em cada, com metragem entre 47 e50 m². O térreo contemplará cinco apartamentos. No condomínio, serão atendidos todos os critérios de acessibilidade e ele contará ainda com dois elevadores antivandalismo para cada torre, além de áreas comuns que incluem salão de festas, miniquadra, playground, espaço de convívio e jardins.

O conjunto habitacional fica em uma área com equipamentos públicos, fácil acesso, transporte público e próximo à Avenida Aricanduva. A parceria para a viabilização desse empreendimento é entre o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV – FAR), Cohab-SP, Prefeitura de São Paulo, Governo do Estado (Programa Casa Paulista) e Caixa Econômica Federal.

A Prefeitura de São Paulo aportou R$ 10 mil por unidade e desapropriou a área por meio da Cohab-SP. O investimento total do município foi de R$ 3,08 milhões. Outros R$ 7,1 milhões vieram do Governo do Estado e R$ 29,5 milhões do Governo Federal.