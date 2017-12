GM lançará veículo elétrico no Brasil em 2018

A montadora norte-americana General Motors (GM) deverá trazer ao Brasil em 2018 os primeiros veículos 100% elétricos, na tentativa de testar o interesse do consumidor pelo produto.

Além disso, a outra novidade é que a fabricante iniciará a primeira operação comercial do serviço de aluguel de carros Maven, que já funciona em várias cidades dos Estados Unidos.

No Brasil, inicialmente, o serviço, que está disponível em todas as lojas da montadora, será restrito aos funcionários da empresa. De acordo com presidente da GM Mercosul, Carlos Zarlenga, a iniciativa tem o objetivo de entender a velocidade da adoção das novidades que a empresa está desenvolvendo globalmente.

O plano atual da empresa norte-americana é ter 20 modelos elétricos até 2023. Recentemente, a GM anunciou investimentos de R$4,5 bilhões no Brasil até 2020, divididos entre as unidades de São Caetano do Sul (SP), Joinville (SC) e Gravataí (RS).

De janeiro a novembro de 2017, a montadora manteve a liderança isolada do mercado de automóveis e comerciais leve, com 18,13% dos emplacamentos, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).